Ein wegen Drogenhandels verurteilter Mann aus Malaysia ist nach Angaben seiner Familie in Singapur hingerichtet worden. Nagaenthran K. Dharmalingam sei am Mittwoch in den frühen Morgenstunden getötet worden, sagte seine Schwester Sarmila Dharmalingam. »Es ist unglaublich, dass Singapur trotz internationaler Appelle, sein Leben zu verschonen, mit der Hinrichtung fortfuhr«, sagte sie. Die Familie sei »extrem traurig« und »in einem Schockzustand«.