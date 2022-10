Tödliche Schüsse vor LGBTQI-Bar in Bratislava Attentäter wollte ursprünglich wohl slowakischen Regierungschef Heger töten

In der vergangenen Woche erschoss ein 19-Jähriger vor einer Bar in der Slowakei zwei Männer. Nun gibt es neue Erkenntnisse in dem Fall – demnach hatte der Angreifer eigentlich wohl ein anderes Ziel.