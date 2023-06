Ermittlungen in Slowenien Eltern lassen Kleinkind in Auto zurück – Hitzetod

In Slowenien ist ein allein im Auto zurückgelassenes Kleinkind infolge starker Hitze gestorben. Ein Passant hatte das Kind in einem Fahrzeug entdeckt, das in einem Wohngebiet abgestellt worden war, wie die Nachrichtenagentur STA am Dienstagabend unter Berufung auf den Katastrophenschutz berichtete. Die Bemühungen der Rettungskräfte seien vergeblich gewesen.