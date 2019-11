In Thüringen hat sich ein Mann in einem Küchenschrank vor der Polizei versteckt. Wie die Beamten mitteilten, wurde er per Haftbefehl gesucht.

In einer Wohnung in Sömmerda fanden die Polizisten demnach zwar nicht den Gesuchten, dafür aber größere Mengen Drogen: Cannabis, Amphetamine und Ecstasy-Tabletten.

Wenig später fanden die Beamten auch den Verdächtigen - versteckt in einem Küchenunterschrank in der Nachbarwohnung. Er wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.