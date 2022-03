Vor 27 Jahren verschwunden Ermittler starten neue Suchaktion im Fall Sonja Engelbrecht

Eine 19 Jahre alte Schülerin verschwand 1995 in München. Vor wenigen Monaten kam durch eine Entdeckung in einem Waldstück Bewegung in den alten Fall: Nun sucht die Kripo nach weiteren Knochen des mutmaßlichen Mordopfers.