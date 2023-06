Ein Mann in einem Outfit, dass eine Zugehörigkeit zur rechten Szene nahelegt, hat offenbar in Thüringen Ballons an Kinder einer Kita verteilt. Eine Aufnahme, die in den sozialen Medien kursiert, soll den Vorfall im Landkreis Sonneberg zeigen. Die Polizei Thüringen teilte bei Twitter mit, das Video zur Kenntnis genommen zu haben.