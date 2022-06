Quarius Naqua Dunham war ein Schüler der dritten Klasse der Little Harbour School in Portsmouth, New Hampshire. »Ein Ereignis wie dieses berührt unsere Gemeinschaft als Ganzes«, schrieb der Leiter der Schulen von Portsmouth, Steve Zadravec, in einer Nachricht an die Gemeinde: »Unsere Herzen sind bei der Familie, während wir uns gegenseitig in dieser unglaublichen Tragödie unterstützen.«