Ermittlungserfolg in Europa und Brasilien Kokainbande zerschlagen – 24 Festnahmen

Der Schlag sei in Zusammenarbeit mit Europol und den Behörden in Brasilien gelungen, hieß es. Die Bande habe »große Mengen Kokain« zunächst über Brasilien per Schiff nach Málaga in den Süden Spaniens gebracht. Die Droge sei dann den Erkenntnissen zufolge vor allem in Fahrzeugen mit doppeltem Boden in andere Länder Europas geschmuggelt worden. Bereits vor einem Jahr wurden den Angaben zufolge Ermittlungen eingeleitet. Unter den Verdächtigen seien zwei Angehörige des brasilianischen Militärs.