»Der Grund, warum ich mich entschlossen habe, mit den Medien zu sprechen, ist, dass ich wollte, dass die Frauen wissen, dass wir bei einer Gütertrennungsvereinbarung für unsere Hausarbeit einen Anspruch haben«, sagte Moral der Zeitung »Nius«.

Morals Anwältin Marta Fuentes erklärte, dass das Urteil beispielhaft für all jene Frauen sein soll, die im Schatten von Männern stehen, die ihre Karriere vorantreiben. In Anbetracht des Vermögens des Mannes sprach die Anwältin in Bezug auf die zugesprochene Summe von einem »Hungerlohn« für ihre Mandantin.