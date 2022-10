Im Verhör zusammengebrochen

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten in ihrer eigenen Wohnung, in der damals auch ihre zwei Kinder aus einer früheren Beziehung lebten, ermordet wurde. Der Verdächtige brach den Berichten zufolge am Donnerstag während des Verhörs zusammen und gestand den Mord. Er habe die Leiche zerstückelt und die Überreste an verschiedenen Orten vergraben. Er wolle die Polizei nun zu den Stellen führen, an denen er weitere Teile der Leiche vergraben habe, hieß es.