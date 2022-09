Drogen meist in Wohnmobilen oder Lastwagen versteckt

Seit 2017 soll die Bande pro Woche zwischen 100 und 200 Kilogramm Marihuana und Haschisch von Spanien aus nach Hamburg geschmuggelt haben, versteckt meist in Wohnmobilen oder Lastwagen. Die Drahtzieher hätten in Hamburg gesessen, während die Drogen von Helfern in der klar strukturierten Organisation vor allem in Südspanien aufgekauft und in den Fahrzeugen versteckt worden seien, so die Ermittler.