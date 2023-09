Ein Mann aus Springe in Niedersachsen sitzt in Untersuchungshaft, weil er seiner Tochter Quecksilber injiziert haben soll. Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft dem Mann übereinstimmenden Berichten zufolge versuchten Totschlag vor. Auch die Lebensgefährtin des Mannes, die an der Tat beteiligt gewesen sein soll, wurde verhaftet. Zuerst berichtete die »Schaumburger Zeitung« über den Fall.