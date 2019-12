Prozess gegen SS-Wachmann Nebenkläger mit falschem Lebenslauf

Peter Loth, Nebenkläger im Verfahren gegen den ehemaligen KZ-Wächter Bruno D., hat offenbar wesentliche Teile seines Lebenslaufs falsch dargestellt. Der 76-Jährige hatte vor einigen Wochen weltweit Aufsehen erregt, als er den wegen Beihilfe zum Mord angeklagten Ex-Wachmann im Hamburger Gerichtssaal umarmte und rief "I will forgive him now" - ich werde ihm jetzt vergeben.

Dem SPIEGEL vorliegende Dokumente legen nun den Verdacht nahe, dass Loth nicht - wie von ihm behauptet - der Enkel einer Jüdin ist, die von den Nazis in der Gaskammer ermordet wurde. Papieren aus dem Standesamt Dortmund und Kirchenbucheinträgen zufolge entstammt Loth einer nicht jüdischen deutschen Familie, deren Familienmitglieder alle evangelisch waren. Auch im Einlieferungsbuch des Konzentrationslagers Stutthof finden sich keine Hinweise auf eine jüdische Herkunft Loths. Zwar wurde seine Mutter dort tatsächlich als Häftling 20.038 im März 1943 für kurze Zeit inhaftiert. Als Haftgrund wurde in den Unterlagen "Erziehungshaft" notiert, als Nationalität "R.D." - Reichsdeutsche. Sie wurde nicht, wie Loth annimmt, als Jüdin verfolgt.

Loths Anwälte teilten mit, ihr Mandant "habe sein gesamtes Leben lang seine wahre Identität" gesucht. Dabei hätten ihm "oft nur mündliche Berichte zur Verfügung" gestanden. Viele Fragen seien "leider bis heute nicht beantwortet". Bezüglich Loths Behauptung, seine Großmutter sei in der Gaskammer ermordet worden, heißt es: "Als Herr Loth vor ca. 15 Jahren die Angaben gegenüber der Gedenkstätte Yad Vashem gemacht hat" sei er noch davon ausgegangen, dass dies stimme. Sein Mandant werde im Licht neuer Erkenntnisse "die Angaben gegenüber der Gedenkstätte Yad Vashem zeitnah korrigieren".