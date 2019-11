Zerstückelte Frauenleiche aus St. Petersburg Tatverdächtiger Napoleon-Experte muss in Untersuchungshaft

Am Samstag wurde der russische Historiker Oleg Sokolow in St. Petersburg aus dem Fluss Mojka gezogen. Er trug einen Rucksack, in dem die Polizei zwei abgetrennte Arme fand. Sokolow soll versucht haben, die Leichenteile zu versenken. Später fanden die Ermittler in seiner Wohnung an der Mojka einen weiblichen Körper, einen Kopf und eine blutverschmierte Säge.

Der 63-jährige Tatverdächtige soll bereits gestanden haben, die 24-jährige Anastasia Jeschtschenko im Streit mit einer abgesägten Flinte erschossen und ihre Leiche zerteilt zu haben. Die Auseinandersetzung am 7. November habe sich um seine Kinder aus einer anderen Beziehung gedreht.

Sokolow ist in zweiter Ehe verheiratet. Er sagte dem Gericht, die Doktorandin der Staatlichen Universität St. Petersburg sei mehrere Jahre seine Geliebte gewesen. "Während des Streits haben wir die Kontrolle verloren", zitiert ihn die Nachrichtenagentur Interfax. "Ich weiß nicht, wie es passiert ist." Die junge Frau habe ihn mit einem Messer angegriffen, so Sokolow. Daraufhin habe er viermal auf sie geschossen. Er bereue die Tat.

Russischen Medienberichten zufolge wollte sich der Professor der staatlichen Universität Sankt Petersburg nach dem Versenken der Leichenteile das Leben nehmen. Demnach wollte er sich als Napoleon verkleidet von der Peter-und-Paul-Festung stürzen.

Anantoly Maltsev/ EPA-EFE/ REX Die russische Polizei bei Bergungsarbeiten im Zuge der Ermittlungen gegen Sokolow

Auf der Suche nach weiteren Leichenteilen waren Taucher in der Mojka zunächst auf die Leiche eines Mannes gestoßen, die ersten Erkenntnissen zufolge aber in keinem Bezug zum Tod der jungen Frau steht. Sokolow wird der Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge bis zum 8. Januar in Untersuchungshaft untergebracht - in einer Einzelzelle. Dem Antrag seines Anwalts, ihn bis zur Verhandlung im Hausarrest unterzubringen, wurde nicht entsprochen.

Der Historiker gilt als ausgewiesener Kenner Napoleon Bonapartes, über den er mehrere Bücher geschrieben hat. Als Experte trat er in mehreren Dokumentarfilmen auf. Überdies lehrte er an der renommierten französischen Sorbonne und ist Mitglied der französischen Ehrenlegion.

Dmitri Lovetsky/ AP Der des Mordes verdächtige Historiker Oleg Sokolow zeigte sich gern in historischen Kostümen

Studierende beschrieben den Gelehrten, der sich mit seiner Partnerin gern in Historienkostümen zeigte, als begabten Dozenten, aber auch als Exzentriker. Die Universität St. Petersburg hat den Mordverdächtigen inzwischen entlassen, man sei "schockiert über dieses monströse Verbrechen", hieß es in einer Stellungnahme.