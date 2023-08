Maskenpflicht an Schulen gekippt Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafe für umstrittenen Weimarer Richter

Ein Familienrichter hob während der Pandemie die Coronaregeln an zwei Schulen in Weimar auf. Nun steht er dafür in Erfurt vor Gericht – und soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft ins Gefängnis.