Eines der beiden Verfahren aus Neuruppin ist nach SPIEGEL-Informationen nun bei der Staatsanwaltschaft Gießen gelandet. Es werde gegen einen aus dem Rhein-Main-Gebiet stammenden Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Beihilfe zum Mord geführt, bestätigte Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger.

Das Verfahren sei vor wenigen Wochen nach Gießen abgegeben worden. »Im Laufe der Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass der Beschuldigte zur Tatzeit Heranwachsender war und aktuell in Hessen wohnhaft ist«, so Hauburger. Der 98 Jahre alte Beschuldigte soll in der Zeit von 1943 bis 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen in Brandenburg als Wachmann tätig gewesen sein.