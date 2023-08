Die Hass-Mail erhielt Berman laut Gericht per Kontaktformular. Darin habe die Angeklagte die Intendantin »aufgrund ihres jüdischen Glaubens in ihrer Ehre herabgewürdigt und in ihrer Menschenwürde angegriffen«. Die Frau habe sich abfällig über das Programm der Oper und die angeblich schlechte Qualität der Aufführungen geäußert und eine Verbindung zum jüdischen Glauben der Intendantin hergestellt.