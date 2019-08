Ein 47-Jähriger rammte mehrfach ein fremdes Auto, zündete einen Molotow-Cocktail und zog dann eine Kettensäge aus seinem Kofferraum. In Stade ist ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert.

Der 47-Jährige fuhr in Begleitung seines 16-jährigen Sohnes am Montagnachmittag in einem Kia durch Stade und rammte einen Opel - offenbar unter Vorsatz. Das teilte die Polizei Stade mit.

Demnach lenkten die Opfer, ein 30-jähriger Fahrer und ein 33-jähriger Beifahrer, den Unfallwagen danach auf einen nahe gelegenen Parkplatz. Der 47-Jährige folgte ihnen. Hier eskalierte die Situation vollständig: Ein weiteres Mal fuhr der Kia in das Auto. Daraufhin sollen alle Beteiligten ausgestiegen sein und sich lautstark gestritten haben.

Der 47-Jährige soll daraufhin einen Molotow-Cocktail gezündet und ihn auf den Fahrer des Opels geworfen haben. Das Geschoss sei zersplittert, ohne in Flammen aufzugehen.

Kurz darauf soll der 47-Jährige eine Akkumotorsäge aus dem Kofferraum seines Autos geholt und sich mit dieser auf den 33-jährigen Beifahrer gestürzt haben. Dieser rettete sich wohl durch einen Sprung zur Seite. Der Sohn des 47-Jährigen soll währenddessen auf das Auto der Opfer eingetreten haben.

Die eintreffende Polizei nahm Vater und Sohn in Gewahrsam. Sie sollen im Laufe des Tages vernommen werden. Der 30-jährige Fahrer des Opels erlitt leichte Verletzungen, der 33-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.