Wie die Polizei in Marburg am Montag mitteilte , habe der mutmaßliche Täter die Frau am Samstagabend in einer Bar in Stadtallendorf getroffen. Er habe die 28-Jährige aufgefordert, die Bar mit ihm zu verlassen, um sich zu unterhalten. Die Frau habe abgelehnt, woraufhin ihr Ex-Partner alleine hinausgegangen sei.