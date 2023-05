Unglück auf Klassenfahrt Stahlseil gerissen – Jugendlicher stürzt acht Meter in die Tiefe

Genau über der Mitte einer Schlucht ist das Stahlseil während der Fahrt gerissen: Bei dem Unglück mit einer Seilrutsche ist in Sachsen ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Der Schüler kam per Helikopter in eine Klinik.