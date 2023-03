Im Oktober soll die Frau erneut in ein Krankenhaus gegangen sein, um sich ein zweites Mal wegen einer angeblichen Vergewaltigung untersuchen zu lassen. Dort erzählte sie den Angaben zufolge einer anderen Fachkraft, die die Untersuchung durchführte, dass ein Mann sie am Arm gepackt, in einen Lagerraum im Keller gezwungen und sie vergewaltigt habe.

Die Meldungen über die angeblichen Übergriffe hatten die Polizei dazu veranlasst, auf dem gesamten Campus Warnungen herauszugeben. Die zwei vermeintlichen Vergewaltigungen führten so erneut zu Unruhe auf dem Campus. Im »Stanford Rape Case« 2015 hatte bereits die Vergewaltigung einer 22-jährigen durch einen Stanford-Studenten für Angst an der Uni gesorgt. Im Herbst demonstrierten angesichts der neuen Vorwürfe nun abermals Hunderte Studierende. Sie forderten, die Behörden müssten sie besser vor sexuellen Übergriffen schützen.