Für Stevens und Betz wiederum geht es bei Graws Expertise um einen entscheidenden Punkt in dem Mordprozess: Drei Rechtsmediziner waren in einem vorläufigen Obduktionsbericht zu dem Ergebnis gekommen, dass sich der Sohn Vincent P. selbst in die rechte Schläfe geschossen habe. Der 23-Jährige war ein Waffennarr, er machte eine Ausbildung zum Büchsenmacher. Als man ihn fand, hielt er in seiner rechten Hand eine leer geschossene Glock Modell 19 Gen4, Kal. 9x19. An seinen Händen fanden sich Schmauchspuren.