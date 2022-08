Auf dem Starnberger See in Bayern ist die Suche nach einem 32-Jährigen fortgesetzt worden. Der Mann aus München wurde laut Aussagen seiner Freunde am Sonntagmittag etwa 300 Meter entfernt vom Ufer bei Berg von einem Motorboot erfasst, als er im Wasser schwamm. Demnach sei er sofort untergegangen. Bisher fehlt von dem Mann trotz einer groß angelegten Rettungsaktion jede Spur.