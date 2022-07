Steinhagen in NRW Auf Flucht vor Polizei: 14-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

In Steinhagen in Nordrhein-Westfalen sind zwei 14-Jährige mit einem Auto vor der Polizei geflohen und haben sich bei einem Unfall schwer verletzt. Als eine Streife in der Nacht zum Montag ein Auto an einer Tankstelle kontrollieren wollte, fuhr der Fahrer plötzlich mit hoher Geschwindigkeit davon, wie die Polizei in Gütersloh mitteilte.