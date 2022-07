Stimpfach in Baden-Württemberg Einbrecher will wohl Leberkäse anbraten – und wird ertappt

Beim Versuch, eine Scheibe Leberkäse anzubraten, ist ein Einbrecher in einem Haus in Baden-Württemberg auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann hatte sich Mittwochabend gegen 21 Uhr über ein Fenster im Untergeschoss Zutritt zu dem Wohnhaus in Stimpfach verschafft, teilte die Polizei mit . Dort richtete er sich in einem Zimmer offenbar regelrecht häuslich ein.