Strikte vegane Diät Sohn verhungert – Mutter zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt

Im Juni dieses Jahres wurde die Mutter in sechs Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Mord und schwerer Kindesmissbrauch. Das Strafmaß hätte eigentlich schon früher bekannt gegeben werden sollen; der Termin in Lee County, Florida, musste allerdings vier Mal verschoben werden. Am Montag (Ortszeit) verkündete Richter Bruce Kyle nun das Strafmaß. Neben der lebenslangen Haftstrafe teilte er dabei auch mit, dass die Mutter keinerlei Kontakt mehr zu ihren anderen Kindern haben dürfe.