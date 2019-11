"Stromstoß"-Prozess in München "Als hätte jemand das Licht ausgeschaltet"

Sie neige dazu, unangenehme Dinge wegzulachen, hatte die Zeugin dem Richter noch gesagt. Nun lacht sie nicht mehr. Die junge Frau wirkt schockiert. Das Video sieht sie an diesem Tag im Saal 266 des Landgerichts München zum ersten Mal. Die 30-Jährige beobachtet, wie sich ihr Körper aufbäumt, nachdem ihr Ehemann ihr 230 Volt durchs Gehirn gejagt hat.

Er hat ihr zwei Metalllöffel, die an einem Stromkabel befestigt waren, an die Schläfen gehalten. So wollte es der Mann, mit dem sie per Skype kommunizierten. Sie hielten ihn für einen Mediziner von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Raik Haarmann nannte er sich. Für die Teilnahme an einer Strom-Studie hatte er ihnen rund 2000 Euro in Aussicht gestellt.

"Wir brauchten das Geld einfach", sagt Janine H. am Donnerstag vor Gericht. Zehn Monate zuvor war ihr Sohn zur Welt gekommen. Ihr Mann war arbeitslos, das Geld knapp. Über eine Kleinanzeige hatte die Zeugin einen Job gesucht. David G. hatte sie angeschrieben. Er hieß nicht Raik Haarmann, war kein Mediziner. Das Ehepaar wurde von G. getäuscht. Wie viele andere auch.

Den Tod der Menschen in Kauf genommen

David G. ist wegen versuchten Mordesin 88 Fällen angeklagt. 79 Frauen und Mädchen hat er zu überreden versucht, sich Stromschläge zuzufügen. Manche haben nur so getan als ob.

Die meisten aber folgten seinen Anweisungen, manche gleich mehrfach. Seine Experimente hat G. mitgeschnitten. Die Videos sind nun wichtige Beweismittel. In einigen Fällen assistierten Mütter, Väter, Lebenspartner bei den lebensgefährlichen Experimenten. Sie alle dachten, sie täten es für die Wissenschaft. David G. gab sich als Forscher aus. Tatsächlich soll es ihm laut Anklage allein um seine sexuelle Erregung gegangen sein. Den Tod der Menschen soll er in Kauf genommen haben.

Sven Hoppe/dpa Der Angeklagte beim Prozessauftakt in München: "Es hätte auch zum Tode führen können"

Bei dem Angeklagten soll ein Asperger-Syndrom vorliegen, eine Form von Autismus. Inwiefern dies bei seinen Taten eine Rolle gespielt haben könnte, soll ein Gutachten klären.

Mit Kabelbindern an einer Gartenliege festgebunden

Weil David G., der angebliche Mediziner, es so wollte, hat ihr Ehemann Janine H. in ihrer Wohnung nahe Osnabrück mit Kabelbindern an Armen und Beinen an einer Gartenliege festgebunden. So zeigt es das Video. Vor der Liege steht ihr Laptop. Die Kamera läuft. David G. sitzt nahe Würzburg vor seinem Computer und schaut via Skype zu. Für das Ehepaar bleibt er unsichtbar. Kamera und Mikrofon seines Computers seien kaputt, erklärte er den Opfern. Er kann seine Opfer sehen und hören. Janine H. und ihr Mann sehen ihn vor Gericht das erste Mal. Seine Anweisungen gab er ihnen damals im August 2017 schriftlich.

David G. hat ihren Videochat aufgezeichnet. Was der Angeklagte damals sah, sehen an diesem Tag nun auch die Zeugin, die Richter, der Staatsanwalt, die Verteidiger, der Nebenklägervertreter und die Sachverständigen im Saal.

"Mein Mann sollte als Werkzeug dienen"

Der Richter fragt die Zeugin, was ihr Mann damals habe tun sollen. Sie sagt: "Mein Mann sollte als Werkzeug dienen und mir den Strom verabreichen." Sie habe David G. gefragt, ob es wehtun werde und wieviel Volt aus der Steckdose komme. "Er hat geschrieben, dass Menschen unterschiedlich reagieren. Und dass es eher ein Erschrecken ist, durch die Muskelverkrampfung."

Das Richter fragt nach dem Moment des Stromschlages. "Ich habe tierisch gezuckt, dann war mir schwarz vor Augen. Als hätte jemand das Licht ausgeschaltet." Sie habe Verbrennungen erlitten. Erst sei die Haut an ihren Schläfen gerötet gewesen, später habe sich eine Kruste gebildet.

Vor Gericht werden die Anweisungen verlesen, die David G. alias Raik Haarmann der Zeugin gab: Ihr Mann solle ihr mehrfach Elektroschocks verabreichen. Erst eine Sekunde lang. Dann zwei. Dann drei. Dann vier.

Im Video ist zu sehen, wie der Mann von Janine H. ihr den ersten Stromschlag versetzt. Der Körper der jungen Frau bäumt sich auf. David G. schickt sofort eine Chatnachricht. "Wie haben Sie es empfunden?" Dann: "Würden Sie einen Zwei-Sekunden-Versuch machen?"

"Mein Mann sagt gerade, er kann es nicht machen", sagt Janine H. in die Kamera. Sie atmet schwer, schließt zwischendurch die Augen. "Mein Mann sagt, er schockt mich nicht noch mal." David G. versucht, sie zu überreden. Es gelingt ihm in diesem Fall nicht.

"Nicht mal eine Sekunde"

Dann betritt der Ehemann den Gerichtssaal. Er ist 32 Jahre alt, macht eine Fortbildung zum Altenpfleger. Ihm bleibt das Video erspart, er muss sich nicht dabei zusehen, wie er seine Frau im Auftrag von David G. quält. Dessen Verteidiger aber schont den Zeugen nicht.

Das Gericht möge den Ehemann nach Paragraf 55 Strafprozessordnung belehren, fordert Rechtsanwalt Klaus W. Spiegel, der den Angeklagten vertritt. Dort steht, dass ein Zeuge keine Fragen beantworten, wenn er Gefahr läuft, sich selbst der Strafverfolgung auszusetzen. Spiegel denkt womöglich an Beihilfe zum versuchten Mord. Der Staatsanwalt meldet sich zu Wort, spricht zum Zeugen, versucht ihn zu beruhigen: "Aus unserer Sicht haben Sie nichts Böses gemacht. Aus unserer Sicht ist nicht mal im Ansatz strafrechtlich relevantes Verhalten ersichtlich." Der Zeuge wirkt, als verstehe er gar nicht, was da gerade geschieht.

"Es hätte auch zum Tode führen können"

Dann soll er berichten, was er an jenem Abend getan hat. "Sie sollten assistieren?", fragt der Richter. Ja, sagt der Zeuge. Wie lange hat er seiner Frau den Stromschlag verpasst? "Nicht mal eine Sekunde", sagt er, "weil ich Angst um meine Frau hatte." Ihr Aufbäumen habe ihn erschrocken. Für einen Moment habe sie das Bewusstsein verloren. Es geht ihm noch heute sichtlich nah. "Hielten Sie den Stromschlag für potenziell lebensgefährlich?", fragt der Richter. "Nein", sagt der Mann.

"Als Sie die Löffel an die Schläfen Ihrer Frau gelegt haben, haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, dass Sie einem anderen Menschen Schmerzen zufügen?", hakt Verteidiger Spiegel nach. Der Zeuge schweigt einen Augenblick. Dann sagt er: "In dem Moment nicht."

Was ein Stromstoß von Schläfe zu Schläfe anrichten kann, hatte zuvor eine Rechtsmedizinerin erklärt. Je nachdem, welche Hirnregion betroffen sei, könne es etwa zu epileptischen Anfällen, Bewusstlosigkeit, auch zum Atemstillstand kommen. Sie sagt: "Eine Durchströmung von Schläfe zu Schläfe ist eine sehr lebensbedrohliche Situation. Es hätte auch zum Tode führen können."