In einem Schrank in seinem Schlafzimmer soll David G. einen Trafo und zwei Metallplatten aufbewahrt haben. Daran erinnere er sich noch gut, sagt der Polizist vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts München II. Eigentlich sollte der Beamte nur Beweise auf David G.s Computer sichern. Aber die Elektroteile sind ihm im Gedächtnis geblieben.

Der Angeklagte hat an sich selbst mit Strom experimentiert. So hat es David G. wenig später der Polizei gesagt. Er habe sich selbst Stromschläge verpasst, sagte er laut Vernehmungsprotokoll. Irgendwann haben ihm die Selbstversuche dann offenbar nicht mehr gereicht.

David G. hat Dutzende Mädchen und junge Frauen aus ganz Deutschland dazu gebracht, sich lebensbedrohliche Stromstöße zuzufügen. Der heute 30-Jährige aus dem Raum Würzburg hat sich als Wissenschaftler ausgegeben, der eine Studie durchführt und Versuchspersonen Aufwandsentschädigung zahlt. Zahlreiche Frauen schnitten Lampenkabel ab, hielten sich die losen Enden an ihre Schläfen und Füße und fügten sich zum Teil massive Stromschläge zu. David G. sah ihnen dabei per Skype zu. Die Anklage lautet auf versuchten Mord in 88 Fällen. Dass er die Frauen in Lebensgefahr gebracht hat, will er nicht gewusst haben.

Fantasien seit der Kindheit

Die Polizisten erwischten David G. im Februar 2018 in flagranti. Ein 16-jähriges Mädchen aus Fürstenfeldbruck lag nach den Stromschlägen im Krankenhaus. Dort berichtete sie von einem Wissenschaftler, der sie per Internetchat dazu veranlasst habe. Die Ärzte informierten die Polizei. Die Ermittler initiierten einen weiteren Chat. Als David G. zu Hause vor seinem Computer saß, drangen Polizisten in seine Wohnung ein und nahmen ihn fest.

"Herr G. war ganz zugänglich, ganz ruhig. Er hat keinen Widerstand geleistet. Ein angenehmer Mensch", sagt eine Kriminalbeamtin vor Gericht. Auf der Fahrt von seiner Wohnung zur Dienststelle habe er gesagt, dass er seit seiner Kindheit Fantasien habe. So hat sie es in einem Vermerk festgehalten. Wovon genau er fantasiert habe, steht dort nicht. Er habe sein Verhalten als "triebgesteuert" bezeichnet, jedoch behauptet, dass ihn die Stromversuche nicht sexuell erregten. Sein Wissen über Strom habe er sich angelesen. Er habe auch gesagt, dass er froh sei, dass sein Handeln ein Ende habe. Er hoffe nun, Hilfe zu bekommen.

Ihr Kollege erinnert sich vor Gericht, dass David G. von Gewaltfantasien gesprochen habe. Auch dieser Polizist sagt, dass David G. eine sexuelle Komponente abgestritten habe. Die Funde auf seinem Computer lassen daran allerdings zweifeln.

Auf seinem Computer hatte David G. zum Zeitpunkt seiner Festnahme zahlreiche Internetseiten geöffnet, darunter viele, die eine Neigung zum Fußfetischismus nahelegen. "Ich kannte die Seiten bisher auch nicht", sagt der Beamte, als das Gericht Fotos der Seiten auf einer Leinwand zeigt, "man lernt ja nie aus." David G. interessierte sich offenbar für Füße von Prominenten. Und er surfte auf einer Seite, die für sich als "best female foot fetish board on the www" wirbt, als bestes Internetportal für Liebhaber weiblicher Füße.

"Wir wollen Füße sehen!"

Der Vorsitzende Richter Thomas Bott will es genauer wissen. Als die Zeugen den Saal verlassen haben, bittet er die anwesende IT-Expertin, die Internetseite aufzurufen. Die Rechner der Justiz sind für derartige Inhalte jedoch gesperrt. Eine Nebenklägervertreterin stellt ihren Laptop zur Verfügung. Unter den Prozessbeteiligten kommt Stimmung auf.

"Wir wollen Füße sehen!", ruft der Verteidiger. Heiterkeit im Saal. Ein Lesben-Porno startet. Der Vorsitzende bricht die Vorführung ab. Das war nicht das Gesuchte. Der Richter lässt ein anderes Video starten, in dem eine Frau einen Hornhauthobel anpreist. David G. schaut interessiert zur Leinwand. Es ist einer der wenigen Momente, in denen er überhaupt den Kopf hebt.

Stunde um Stunde hatte er zuvor in sich versunken ins Leere geblickt. Keinen der drei Polizisten hatte er angeschaut, als sie von dem Tag seiner Festnahme berichteten. Er hatte auch nicht hingeguckt, als auf der Leinwand Fotos der Dateien und Internetseiten auf seinem Computer gezeigt wurden. Erst als der Richter nach Fußfetisch-Videos suchen lässt, hebt David G. den Kopf und schaut hin.