Studie zu Polizeigewalt »Der Staat tut sich schwer, Fehlverhalten der eigenen Bediensteten zu ahnden«

Aufseiten der mutmaßlich Betroffenen scheinen Fragen zur Rechtmäßigkeit der jeweiligen behördlichen Maßnahme, Diskussionen, Beleidigungen und Respektlosigkeiten übermäßige polizeiliche Gewalt zu begünstigen, so die Forscherinnen und Forscher.

Auf polizeilicher Seite können ihrer Einschätzung nach vor allem mangelhafte Kommunikation, Stress, Überforderung, diskriminierendes Verhalten und inadäquate Einsatzplanungen eine Eskalationswirkung haben.

»Wenn ich mir vorstelle, dass da jemand ist, mit dem man sich sehr stark körperlich auseinandersetzen muss, und es kommt keine Unterstützung und ich komme in so eine Angst – also eben auch Angst vor Verletzung persönlicher Art –, dass dann vielleicht eher zum Pfeffer gegriffen wird oder was auch immer. Natürlich im unteren Bereich der Gewaltanwendung, wenn ich es mal so nennen darf, aber irgendwie muss ich ja den Widerstand brechen, um auch selber da heile rauszukommen.«

(Befragte Person in polizeilicher Führungsposition)

Großteil der Verdachtsfälle im Dunkelfeld

Für Polizeibeamte zeigen sich nach Aussage der Wissenschaftlerinnen hohe Hürden, Gewaltanwendungen durch Kollegen zu kritisieren oder gar anzuzeigen. Auch bei den Befragten sei eine niedrige Anzeigebereitschaft festzustellen – vor allem wohl wegen des Wissens um mangelnde Erfolgsaussichten im Strafverfahren oder Sorge vor Repressionen. In der Praxis führe dies dazu, dass ein Großteil der Verdachtsfälle rechtswidriger polizeilicher Gewaltanwendung im Dunkelfeld verbleibe.

Demnach gaben nur 14 Prozent der befragten mutmaßlich Betroffenen an, dass in ihrem Fall ein Strafverfahren stattgefunden habe. Und in nur einem kleinen Teil davon (knapp sieben Prozent) habe die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. 18 Personen, die von einer Anklage berichteten, gaben an, dass es in sieben Fällen zu einer Verurteilung und in sechs zu einem Freispruch gekommen sei. Zwei Verfahren seien gerichtlich eingestellt worden, drei Befragte machten keine Angaben.

Die Wissenschaftler sprechen von einer »spezifischen staatsanwaltschaftlichen Erledigungspraxis«, für die sich nach ihrer Forschung mehrere Umstände ergeben: