Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die zur Tatzeit 23-Jährige im April dieses Jahres abends an einem Feldweg bei Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen) gepackt, gewürgt, mit einem Messer bedroht und in die Hütte gebracht zu haben. Dort habe er sie mehrfach vergewaltigt und mit Paketband geknebelt. Bei einer Suchaktion wurde die Frau gefunden. Polizisten konnten den flüchtenden Mann festnehmen.