Am Stuttgarter Flughafen hat der Zoll einen Mann gefasst, der offenbar in seinem Magen mehr als ein halbes Kilogramm Kokain schmuggeln wollte. Der aus Portugal kommende Reisende sei kurz vor dem Jahreswechsel beim Verlassen der Gepäckausgabehalle zur Kontrolle gebeten worden, teilte das Hauptzollamt in der Landeshauptstadt mit. Auf Nachfrage hin habe er angegeben, Schmerzen im Bauchraum zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann als sogenannter Bodypacker Drogen transportiert habe.