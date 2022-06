Sicherheitsbehörden hatten bei den Ermittlungen im Januar 2019 zwölf Wohnungen in Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen durchsucht. Die Beschuldigten, die damals zwischen 17 und 59 Jahre alt waren, standen im Verdacht, eine Gruppe namens »National Socialist Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland« gebildet zu haben.