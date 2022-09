Der Anklage zufolge schlug der Hotelchef am Ostersonntag in der Tiefgarage des Hauses mit einer Kugelhantel auf sein Opfer ein und würgte den Mann anschließend. Dann versteckte der Beschuldigte die Leiche demnach zusammen mit einem Gehilfen in einem Waldstück bei Esslingen. Dort wurde sie am Folgetag entdeckt, was Ermittlungen der Polizei in Gang setzte.