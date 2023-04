Das Opfer lebte dauerhaft und sehr zurückgezogen in dem Hotel

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 47-jährige Hotelier einen in seinem Hotel lebenden 59-Jährigen in einem Abstellraum mit einer Hantel geschlagen und gewürgt hatte. Die Richter sahen das Mordmerkmal der Habgier als erfüllt an.

Das Verbrechen geschah Ostern 2022. Der 59-Jährige lebte laut Anklage dauerhaft und sehr zurückgezogen in dem Hotel des Beschuldigten und ließ in dessen Tresor mehr als 400.000 Euro in bar verwahren. Der Hotelchef stahl Teile des Geldes, was der Gast bemerkte und ansprach. Daraufhin tötete der Angeklagte den Dauergast in einem Abstellraum der hoteleigenen Tiefgarage mit einer fünf Kilogramm schweren Hantel. Anschließend verscharrte er die Leiche mit Unterstützung eines Helfers in einem Wald bei Esslingen, wo sie allerdings bereits am folgenden Tag von Spaziergängern entdeckt wurde.