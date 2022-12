Am Hauptbahnhof in Stuttgart ist ein Mann beim Versuch ums Leben gekommen, in einen bereits anfahrenden Zug einzusteigen. Am Sonntagnachmittag habe der 60-Jährige ersten Ermittlungen zufolge versucht, einen Fernverkehrszug zu erreichen, dessen Türen bereits geschlossen gewesen seien. Das teilte die Polizei mit .