Die Verdächtige im Fall eines Millionendiebstahls bei einer Geldtransportfirma in Stuttgart ist am Flughafen der baden-württembergischen Stadt festgenommen worden. Die 42-Jährige sei einem Haftrichter vorgeführt worden, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug gesetzt habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.