Er gewann ihr Vertrauen mit Geschenken und gemeinsamem Computerspielen: Ein Sporttrainer aus Fellbach in Baden-Württemberg soll jahrelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Dafür muss er sich jetzt vor dem Landgericht Stuttgart verantworten.

Der Angeklagte gestand seine Taten umfassend. »Für mein Handeln übernehme ich die volle Verantwortung«, ließ er über eine von seinem Verteidiger verlesene Erklärung mitteilen. Seine früheren Schützlinge, deren Angehörige und auch den betroffenen Verein in Fellbach bitte er um Entschuldigung.

Angeklagter trainierte 15 Jahre lang Minderjährige

Rund 15 Jahre soll der ehrenamtliche Jugendcoach Kinder und Jugendliche in drei Vereinen trainiert haben, er soll sich um sie gekümmert und Vertrauen aufgebaut haben, etwa durch gemeinsames Computerspielen. Er soll Druck auf die Kinder und Jugendlichen ausgeübt, ihnen aber auch Geschenke gemacht haben, etwa Gutscheine fürs Onlineshopping.

Die Staatsanwaltschaft dokumentiert in ihrer Anklageschrift mindestens 500 verschiedene Handlungen an meist 12- und 13-Jährigen, zum Teil auch älteren Jugendlichen, aus den Jahren 2006 bis 2021. Alle Betroffenen sind männlich, die meisten treten als Nebenkläger in dem Verfahren auf. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die tatsächliche Zahl der mutmaßlichen Übergriffe noch höher ist. Vorgeworfen werden dem Mann schwerer sexueller Missbrauch, der Besitz kinder- und jugendpornografischen Materials und der Missbrauch Schutzbefohlener. Bislang sind sieben Verhandlungstage angesetzt.