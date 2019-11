Im Prozess um einen Autounfall mit zwei Toten in Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft eine mehrjährige Jugendstrafe für den Angeklagten gefordert. Der 21-Jährige soll demzufolge wegen Mordes zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt werden.

Der Angeklagte soll an einem Abend im März die Kontrolle über seinen Mietwagen verloren und mit dem Auto einen Kleinwagen gerammt haben. Er wird beschuldigt, seinen gemieteten Sportwagen vor dem Crash auf bis zu 165 km/h beschleunigt haben (lesen Sie hier mehr zu dem Fall).

In den Trümmern des Kleinwagens waren ein 25 Jahre alter Fahrer aus Nordrhein-Westfalen und seine 22 Jahre alte Freundin ums Leben gekommen. Der Sportwagenfahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Fall führte zur ersten Mordanklage nach einem Raserunfall in Baden-Württemberg.

Lebenslang wegen Mordes?

Zwei der drei Nebenkläger - die Eltern der beiden Opfer und ein Bruder - schlossen sich der Staatsanwaltschaft weitgehend an und plädierten auf sechs beziehungsweise acht Jahre Jugendstrafe wegen Mordes. Die dritte Anwältin dagegen forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe, weil der Fahrer als Erwachsener zu verurteilen sei.

Im Oktober hatte der Angeklagte vor Gericht eigenes Fehlverhalten eingeräumt. "Wegen mir sind zwei Menschen gestorben, es gibt nichts zu beschönigen", ließ Mert T. in einer persönlichen Erklärung von seinem Anwalt verlesen. "Ich weiß auch, dass es viel zu einfach ist, einfach nur zu sagen, dass es mir leid tut."

Die Plädoyers waren in nicht öffentlicher Sitzung vor dem Landgericht gehalten worden. Die Verteidigung will am kommenden Montag plädieren, das Urteil soll am 15. November folgen.