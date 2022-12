Stutthof-Prozess 97-jährige KZ-Sekretärin ficht Verurteilung an

An den furchtbaren Verbrechen im KZ Stutthof bestehe kein Zweifel, wohl aber an den Beteiligungsvorwürfen gegen die Mandantin: Die Verteidiger von Irmgard Furchner haben gegen ein Urteil des Landgerichts Itzehoe Revision eingelegt. Die ehemalige KZ-Sekretärin Furchner war dort in der vergangenen Woche wegen Beihilfe zum heimtückischen und grausamen Mord an mehr als 10.000 Gefangenen verurteilt worden.