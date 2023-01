An der Suche nach dem entlaufenen Tier beteiligten sich den Angaben zufolge Dutzende Polizisten, Tierschützer und Einwohner. Sie wurden von Hubschraubern und Drohnen unterstützt. Tiger leben in Südafrika nicht in freier Wildbahn. Sie werden in dem Land aber seit einigen Jahren zunehmend gezüchtet.

»Wir sind sicher, dass wir sie nun einfangen können«

Die Tierschutzorganisation NSPCA warnte am Sonntag, dass das Tier noch immer frei herumlaufe und gefährlich sei. Die Besitzer des Tigerweibchens hätten auch ein Männchen auf ihrer Farm gehalten – dieses sein nun aber an einen anderen Ort gebracht worden.