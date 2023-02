Rückflug für Donnerstag geplant

Der junge Mann sei nach Angaben der Polizei am 6. Februar in das Land am Südzipfel Afrikas eingereist. Er habe demnach am Morgen des 15. Februar seine Unterkunft in einem Vorort von Kapstadt verlassen und sei danach nicht mehr gesehen worden. Auf einer Suchanzeige auf einer Facebook-Seite für Deutsche in Kapstadt hieß es, der Mann sei am Donnerstag für einen Surfkurs angemeldet gewesen, dort aber nicht erschienen.