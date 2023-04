In Südhessen ist eine Unterkunft für Geflüchtete mutmaßlich in Brand gesteckt worden. Verletzt wurde bei dem Feuer in Roßdorf im Kreis Darmstadt-Dieburg niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Containeranlage ist noch unbewohnt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die aus Hessen stammt, nannte es auf Twitter eine »schlimme Nachricht« .