Ein Brite ist in Südkorea bei dem Versuch festgenommen worden, ohne Ausrüstung auf den höchsten Wolkenkratzer des Landes zu klettern. Der von lokalen Medien als George King-Thompson identifizierte Mann schaffte es nach Angaben der südkoreanischen Polizei am Montag bis zum 73. Stock des 555 Meter hohen Lotte World Towers in Seoul.