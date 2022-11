Sülzhayn in Thüringen Hakenkreuze an Flüchtlingsunterkunft geschmiert

Unbekannte haben im thüringischen Landkreis Nordhausen eine Flüchtlingsunterkunft angegriffen. Sie beschmierten in der Nacht zum Sonntag die Fassade des Gebäudes in Sülzhayn mit Hakenkreuzen. Das teilte die Polizei in Nordhausen am Sonntagabend mit. Zudem warfen sie eine Fensterscheibe ein. In der Unterkunft leben Geflüchtete aus der Ukraine.