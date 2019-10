Strafvollzug Fast 1400 Suizide in deutschen Gefängnissen innerhalb von 20 Jahren

Fast 1400 Häftlinge haben sich in deutschen Gefängnissen innerhalb von 20 Jahren das Leben genommen. Das geht aus einer Statistik des Bundesamts für Justiz für die Jahre 1998 bis 2017 hervor. Die meisten Suizide gab im Jahr 2000 mit 112 Fällen - den geringsten Wert mit 50 Fällen im Jahr 2013. In der deutschen Gesamtbevölkerung nehmen sich jährlich gut 9000 Personen das Leben.

Die weitaus meisten Gefangenen, die sich im Untersuchungszeitraum umgebracht haben, waren Männer. Insgesamt nur 40 Frauen begingen Suizid. Häufigste Todesursache war Erhängen.

Suizidprävention im Strafvollzug halten Fachleute für sehr wichtig. "Der Suizid lässt sich aber nicht in jedem Fall verhindern, wenn ich menschenwürdige Bedingungen behalten will", erklärt Katharina Bennefeld-Kersten, die die Bundesarbeitsgruppe Suizidprävention im Justizvollzug gegründet hat. Zwar könnten Strafvollzugsbedienstete gefährdeten Häftlingen gefährliche Gegenstände entziehen. Das habe aber Grenzen.

Einen Einwegrasierer könne man in der Regel unkompliziert aus dem Haftraum entfernen, erklärt die Psychologin. Den Gürtel von der Hose zu verlangen, gehe aber schon an die Menschenwürde. Hoch gefährdete Häftlinge können allerdings per Kamera beobachtet oder in engen zeitlichen Abständen überwacht werden. Einige Gefängnisse hätten zur Suizidprävention auch spezielle Hafträume, meist direkt neben dem Stationszimmer.

Fast jeder Vierte (22 Prozent), der sich in den vergangenen 20 Jahren hinter Gittern umgebracht hat, habe zuvor ein Tötungsdelikt begangen, 16 Prozent seien wegen eines Sexualdelikts inhaftiert gewesen, berichtet Bennefeld-Kersten. Von den knapp 1400 Häftlingen, die sich das Leben nahmen, hätten 167 zuvor schon einen Suizidversuch in der Haft unternommen.

Situationen, in denen Beamte besonders aufpassen müssen

Strafvollzugsbedienstete sind eigentlich dafür ausgebildet, zu erkennen, wenn ein Gefangener labil oder depressiv ist. Dann kann psychologische Hilfe hinzugezogen werden. Sicher erkennen lässt sich eine Absicht zum Suizid jedoch nicht immer. "Wenn sich jemand mit Suizidgedanken beschäftigt und nicht will, dass das bekannt wird, wird es nicht bekannt", erklärt Bennefeld-Kersten. Es gebe in der Haft aber eine Reihe von Situationen, in denen besonders aufgepasst werden müsse:

bei der Aufnahme des Häftlings in die Justizvollzugsanstalt

wenn die Anklageschrift ankommt oder der Prozess beginnt

wenn Medien über den Fall berichten, denn dann sei der Tatvorwurf öffentlich für Angehörige, Nachbarn und Mitgefangene

die Verurteilung - insbesondere, wenn der Täter nicht mit einer hohen Strafe gerechnet hat.

"Gespräche mit den Gefangenen sind das Allerwichtigste", sagt Bennefeld-Kersten. Alle Entscheidungen über ihre Unterbringung müssten ihnen nachvollziehbar mitgeteilt werden. So könnten sich die Häftlinge vor Willkür sicher fühlen.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hier finden Sie - auch anonyme - Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen. Per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch.