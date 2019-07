Australien Grenzschutz entdeckt flüssiges Meth in Schneekugeln

Von außen betrachtet sahen sie aus wie Schneekugeln mit Lama- und Faultierfiguren, tatsächlich waren es Behältnisse für einen Drogenschmuggel: Im australischen Sydney ist eine Lieferung vom Grenzschutz entdeckt worden. Das teilte die Behörde mit. In 15 Schneekugeln haben Beamte demnach 7,5 Liter flüssiges Meth gefunden.

Laut dem Grenzschutz haben die Drogen insgesamt einen Wert von einer Million australischer Dollar (etwa 600.000 Euro). Die Lieferung sei aus Kanada gekommen.

Die Schneekugeln seien geröntgt und weiter untersucht worden. Erstes Ergebnis: Die Flüssigkeit im Inneren ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Methamphetamin.

Die Regionalkommandantin beim Grenzschutz in Bundestaat New South Wales, Danielle Yannopoulos, sagte, dass die Behörde in den vergangenen Jahren "viel in die technologische Leistungsfähigkeit investiert" habe. Kriminelle, die versuchen würden, solche Substanzen auf neue und phantasievolle Weise zu verstecken, verschwendeten ihre Zeit.