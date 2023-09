Auf der Nordseeinsel Sylt ist laut Landeskriminalamt Schleswig-Holstein ein in Italien verurteilter Mafiamörder festgenommen worden. Der Mann soll unter falschem Namen als Fitnesstrainer in einem Hotel gearbeitet haben. Er wurde am Montag an seinem Arbeitsplatz von Spezialkräften des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein abgeführt, wie das LKA am Dienstag mitteilte.