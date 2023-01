Zunächst keine Haftgründe gesehen

Später ergaben Untersuchungen den Verdacht auf Gewalteinwirkung, der Vater des Jungen geriet unter dringenden Tatverdacht. Der Mann befand sich nach Gerichtsangaben zunächst jedoch auf freiem Fuß und hielt sich in seinem Heimatland Polen auf, weil keine Haftgründe gesehen wurden.

Erst im Sommer vergangenen Jahres änderte sich dies, weil Ladungen des Gerichts den Angeklagten an seiner Anschrift in dem Nachbarland nicht mehr erreichten. Das Gericht ging von Fluchtgefahr aus und ließ ihn in Untersuchungshaft nehmen. Anschließend wurde er von Polen nach Deutschland überstellt.