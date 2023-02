Mehr als sechs Jahre nach dem Tod eines vier Monate alten Babys auf Sylt ist dessen heute 52-jähriger Vater wegen Totschlags zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht in Flensburg sah es als erwiesen an, dass der Mann seinen Sohn im Jahr 2016 in seiner Wohnung massiv geschüttelt und so dessen Tod verursacht hatte.