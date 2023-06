Am 3. Juni hatten Linksextreme im Süden Leipzigs demonstriert. Zuvor war in Dresden die Linksextremistin Lina E. wegen Gewalttaten verurteilt worden.

Vermummung war angeblich persönliche Entscheidung des Staatsanwalts

Die Staatsanwaltschaft Leipzig bestätigte bereits in der vergangenen Woche, dass einer ihrer Staatsanwälte am sogenannten Tag X – also dem 3. Juni – vermummt im Einsatz gewesen war. Er habe sich »persönlich dazu entschieden, die Vermummung zu tragen«, erklärte ein Sprecher. Dabei sei es um seinen eigenen Schutz gegangen.